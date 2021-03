Koh-Lanta 2021 - Les Armes Secrètes : portraits des candidats

La nouvelle saison de « Koh-Lanta, Les Armes Secrètes » arrive le vendredi 12 mars sur TF1. Sans plus attendre, faites la connaissance des 10 hommes qui se sont envolés pour la Polynésie Française.

Arnaud, maraicher, 36 ans

Arnaud est un grand gaillard venu de Moselle. Maraicher, il a les pieds bien sur terre, et sait que l'on a rien sans effort. Sous des airs bourrus de prime abord, se cache un cœur tendre qui fond devant ses quatre enfants. Il gère son petit monde d'une main de fer, mais dans un gant de velours. Bon vivant, obstiné, il n'a pas le profil du grand sportif mais il part pour gagner et faire la fierté de sa tribu. Il ne quitte pas ses enfants, ses 70 poules, et ses champs pour rien!

Aurélien, pharmacien, 34 ans

Aurélien est un cartésien qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Pharmacien, il est organisé et précis. Tenace aussi! Il négocie pour un regroupement de pharmacies auprès des fournisseurs. Son truc, c'est l'efficacité. Derrière sa poigne, se cache néanmoins un intérêt réel pour le bien-être des autres et un grand cœur. Il s'est préparé sans relâche et de façon méthodique. Mentalement et physiquement, il est prêt. Seule sa petite fille pourrait lui manquer…

Flavio, directeur de centre de loisir, 31 ans

Flavio est le garçon sympathique par excellence, altruiste et généreux. Directeur de centre de loisir, il s’épanouit au contact des enfants. Il se dévoue aussi pour les autres au travers de son engagement dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Sportif, tenace, il a tout pour lui, et pourtant il manque de confiance. Pour sortir de sa réserve, quoi de mieux que Koh Lanta. Là, il ne pourra plus se refreiner. Flavio vient pour se révéler.

Frédéric, restaurateur, 48 ans

Frédéric est restaurateur en Avignon. Son établissement est réputé, il vise l’étoile ! Dans tout ce qu’il entreprend, Frédéric vise l’excellence. Ancien chasseur alpin, il en a gardé une bonne condition physique. Ancien négociateur en fruits et légumes, il a acquis un solide sens de la négociation et des relations humaines. Organisé, observateur, obstiné, Frédéric vise la victoire. L’échec ne fait pas partie de son vocabulaire.

Gabin, saisonnier, 27 ans

Très exigeant avec lui-même, doté d’un sens aigu de l’effort, il s’épanouit dans le sport et en particulier dans les courses d’obstacle extrêmes en pleine nature… 24h dans le blizzard et par moins 20 degrés, ce n'est pas un problème pour Gabin ! Mais ce montagnard d’adoption, empli d’humilité, est aussi un éternel insatisfait, sans cesse à la recherche de ses limites mais toujours là pour les autres.

Hervé, boulanger, 44 ans

Ancien diplômé en chimie, reconverti en boulanger pâtisser, Hervé est un chef d’entreprise qui s’est fait tout seul, patron minutieux de deux boulangeries. C’est un bourreau de travail qui a réussi en peaufinant le moindre détail. Pareil pour sa préparation physique, elle est exemplaire: des heures de VTT, de footing, de natation, tout y passe, et même souvent de nuit ! Ses enfants et son épouse sont épuisés de le voir courir partout… Mais cela devrait porter ses fruits sur l’aventure.

Jonathan, moniteur d’escalade, 31 ans

Jonathan est un passionné d’escalade et de compétition ! Sa vie tourne autour de la grimpe et des activités extérieures (canyoning, via ferrata, parapente, …). Il en a d’ailleurs fait son métier puisqu’il est moniteur et a monté récemment sa structure afin de gérer son temps de travail et donc de rester plus souvent sur les voies d’escalade. Jonathan a même quitté sa Bretagne natale pour s’installer à Millau, loin de sa famille et de ses amis, là où la grimpe en extérieure est plus belle ! Être dehors est primordial pour cet hyperactif amoureux de la nature, qui ne pourrait pas travailler une journée dans un bureau !

Mathieu, élagueur, 29 ans

Nerveux, impulsif, Mathieu est sûr de lui et de son physique. Il s’est fait tout seul, après une enfance un peu compliquée. Mais aujourd’hui, cet élagueur corse veut à tout prix avoir une vie pas comme les autres. Il veut vivre à fond l’aventure Koh Lanta pour repousser ses limites et enfin s’épanouir dans ce qu’il aime. Son ambition : devenir un être d’exception !

Thomas, chauffeur routier, 37 ans

Thomas en impose. Mais derrière son côté gros dur se cache un véritable sensible qui a besoin de reconnaissance. Ancien dyslexique, il est viscéral pour Thomas de montrer qu’il est capable de grandes choses ! Et pour ça quoi de mieux qu’une aventure comme Koh-Lanta ! Tout ce qu’il possède aujourd’hui il ne le doit qu’à lui-même et il en est très fier ! La vie est pour lui un combat contre les autres dans lequel le mental prime et avec un papa malade Thomas en a à revendre ! Sportif, sympathique, filou, cet éternel ado a toutes les cartes pour aller loin ! Son côté sanguin peut lui porter préjudice, mais les 100 000 euros sont en ligne de mire.

Vincent, analyste financier, 28 ans

Destiné à reprendre l'exploitation agricole familiale avec son frère, Vincent a préféré la finance, et s'en veut terriblement d'avoir déçu ses parents. Vincent veut prouver à sa famille qu'il n'est pas le jeune homme précieux qu'ils imaginent… Et qu'il sait faire quelque chose de ses mains.