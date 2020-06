Claude, finaliste : "L'amour du public est une victoire qui vaut plus que 100.000€"

Ce vendredi 5 juin 2020, le champion toutes catégories de "Koh-Lanta, L'Île des Héros" Claude n'a pas gagné les poteaux... Interview.

Vendredi 5 juin 2020, 21h05 sur TF1 : l’heure de la grande finale de Koh-Lanta, Île des Héros a sonné. L’instant de vérité est arrivé. Les trois naufragés marchent vers leur destin.... Ils ont tout enduré avec brio. Aujourd’hui, Inès, Claude et Naoil sont les ultimes survivants de ce Koh-Lanta, Île des Héros. Claude c’est le grand champion de Koh-Lanta. Il monte pour la troisième fois sur les poteaux, un record ! Mais le palmarès ne s’arrête pas là. Claude totalise 17 victoires individuelles dont la première place à la dernière épreuve d’orientation. Mais la victoire la plus importante c’est celle des poteaux. Aujourd’hui, il ne compte plus sur sa lucidité et son intelligence de jeu pour gagner.

Sur les poteaux, la pression est au rendez-vous pour les trois aventuriers... Inès est la première à tomber. 2h30 minutes plus tard, c’est Naoil qui remporte la grande épreuve des poteaux ! L’aventurière choisit Inès pour l’accompagner jusqu’en finale. En direct sur le plateau de Koh-Lanta, plusieurs mois après la fin de cette incroyable aventure suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs en moyenne chaque vendredi, tous les aventuriers sont réunis. Il est temps pour Denis Brogniart de révéler la grande gagnante de cette édition 2020. La tribu réunifiée a choisi d'offrir la victoire à Naoil !

Pour Claude, c'est une aventure qui se termine mais il n'en veut pas à Naoil à qui il tire même son chapeau. "Si j'avais dû désigner ce qu'est un gagnant pour moi dans Koh-Lanta, Naoil correspondrait. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui gagne des victoires, qui est à l'écoute des autres et qui vit son aventure pleinement. Je la félicite pour son parcours," nous a confié Claude quelques minutes seulement après la victoire de Naoil. Son meilleur souvenir de l'aventure ? Il s'est passé en off. "C'est d'apprendre la naissance de mon deuxième fils à des milliers de kilomètres de là". Pour sa troisième participation, Claude est fier d'avoir su, une nouvelle fois, garder sa flamme allumée. Sa "petite erreur de concentration" sur les poteaux lui aura coûté sa place en finale mais il a définitivement conquis le coeur des téléspectateurs : "C'est une belle victoire qui vaut peut-être plus que 100.000€". Que les fidèles de Koh-Lanta se rassurent, Claude est déjà prêt à repartir pour une quatrième aventure. BRAVO CLAUDE !