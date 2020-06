Inès, finaliste : "Je me suis donnée à 100% mais je n'étais pas au niveau de Naoil"

Ce vendredi 5 juin 2020, Inès a perdu face à Naoil lors de la grande finale de “Koh-Lanta, L’Île des Héros” sur TF1. Interview.

Vendredi 5 juin 2020, 21h05 sur TF1 : l’heure de la grande finale de Koh-Lanta, Île des Héros a sonné. L’instant de vérité est arrivé. Les trois naufragés marchent vers leur destin.... Ils ont tout enduré avec brio. Aujourd’hui, Inès, Claude et Naoil sont les ultimes survivants de ce Koh-Lanta, Île des Héros. Inès, c’est l’instinctive et tempétueuse aventurière de cette saison. La jeune infirmière, surprise d’en être arrivée jusque là, ne veut rien lâcher. Portée par l’amitié du clan jaune, animée par sa fougue et son courage, Inès parviendra-t-elle sur le banc des finalistes ? Sur les poteaux, la pression est au rendez-vous pour les trois aventuriers... Inès est la première à tomber. 2h30 minutes plus tard, c’est Naoil qui remporte la grande épreuve des poteaux ! L’aventurière choisit Inès pour l’accompagner jusqu’en finale.



En direct sur le plateau de Koh-Lanta, plusieurs mois après la fin de cette incroyable aventure suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs en moyenne chaque vendredi, tous les aventuriers sont réunis. Il est temps pour Denis Brogniart de révéler la grande gagnante de cette édition 2020. La tribu réunifiée a choisi d'offrir la victoire à Naoil ! Inès était "à deux doigts d'avoir le titre" mais elle nous confie, quelques minutes seulement après la victoire de Naoil : "C'est totalement légitime qu'elle remporte ce titre. Moi je me suis donnée à 100% mais je n'ai pas été au niveau de Naoil". Qu'importe, Inès est heureuse pour celle qu'elle avait surnommé sa "grande soeur" dans l'aventure. Inès se qualifie elle-même "d'écorchée vive". Dans Koh-Lanta, elle n'a pas triché et n'a pas volé sa place en finale. Inès, qui ne pensait pas "que ce serait aussi dur", est fière d'avoir survécu à 32 jours de survie. BRAVO INÈS !