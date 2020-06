Naoil, grande gagnante : "Quand on veut, on peut. Il suffit d'y croire"

Ce vendredi 5 juin 2020, c’est Naoil qui a gagné les poteaux et la grande victoire lors de la finale de “Koh-Lanta, L’Île des Héros” sur TF1. Interview.

Vendredi 5 juin 2020, 21h05 sur TF1 : l’heure de la grande finale de Koh-Lanta, Île des Héros a sonné. L’instant de vérité est arrivé. Les trois naufragés marchent vers leur destin.... Ils ont tout enduré avec brio. Aujourd’hui, Inès, Claude et Naoil sont les ultimes survivants de ce Koh-Lanta, Île des Héros. Naoil, c’est la boxeuse généreuse et positive de ce Koh-Lanta. Un concentré de bonne humeur et de ténacité. Encouragée par ses quatre victoires, deux en individuel et deux en équipe, Naoil n’a pas l’intention de lâcher ! Sur les poteaux, la pression est au rendez-vous pour les trois aventuriers... Inès est la première à tomber. 2h30 minutes plus tard, c’est Naoil qui remporte la grande épreuve des poteaux ! L’aventurière choisit Inès pour l’accompagner jusqu’en finale.



En direct sur le plateau de Koh-Lanta, plusieurs mois après la fin de cette incroyable aventure suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs en moyenne chaque vendredi, tous les aventuriers sont réunis. Il est temps pour Denis Brogniart de révéler la grande gagnante de cette édition 2020. La tribu réunifiée a choisi d'offrir la victoire à Naoil ! "Gagner Koh-Lanta, ça représente l'aboutissement de dépassement de soi, d'investissement. Je suis tout simplement fière d'avoir pu gagner cette édition en ayant affronter des aventuriers novices sans parler des Héros," nous a-t-elle confié quelques minutes seulement après sa grande victoire. Celle pour qui Koh-Lanta représentait "un rêve de jeune fille" est très fière "d'avoir pu montrer ce qu'une femme est capable de faire". "Quand on veut, on peut. Il suffit juste d'y croire," veut partager la future maman. BRAVO NAOIL !