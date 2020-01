Koh-Lanta, L’île des héros - Portraits des nouveaux aventuriers (2/2)

Avant le lancement de la nouvelle saison inédite de Koh-Lanta, Denis Brogniart vous présente les aventuriers de "L'île des héros".

Naoil – 37 ans – Hauts de Seine : Boxeuse professionnelle

Médaillée aux championnats d’Europe, Naoil enseigne aussi cette discipline. Fonceuse, obstinée et déterminée, elle porte aussi en elle une joie de vivre qui fait le bonheur de son entourage. Avec Naoil, la vie est intense ! Elle saura sûrement transmettre toute sa fougue à ses coéquipiers!



Pholien – 29 ans - Belgique - Kiné-ostéopathe belge

Ancien nageur de haut niveau. Il a fait partie de l’équipe nationale de son pays. Il rêve de retrouver l’adrénaline de la compétition. D’un naturel calme, il sait être explosif sur les épreuves.

“Ma force, c’est ma détermination sans faille”

Sam – 20 ans – Haut-Rhin : ébéniste de formation

Ce jeune alsacien se destine à devenir officier dans l’armée et Koh Lanta est une façon de faire ses classes ! Ultra préparé, il part avec la ferme intention de faire des étincelles. Étonnant d’efficacité, mais très rude de prime abord, Sam ne laisse personne indifférent.

Régis – 40 ans – Yonne : directeur de magasin de sport,

Régis sait diriger et accompagner ses troupes en douceur. Entre diplomatie et ambition, ce manager mène sa barque en toute discrétion. L’important pour ce fan de manga et de jeux vidéo : être le héros de ses 4 enfants !

Joseph – 27 ans - Calvados - Vendeur de meubles sur les marchés.

Ce jeune normand est sympathique et sensible. Joseph est fier de sa culture des gens du voyage. Il s’adapte à toutes les situations. Très débrouillard, il vise loin.

Inès – 25 ans – Paris : Infirmière

Cette jeune parisienne d’adoption est toulousaine d’origine. Elle s’est installée dans la capitale pour exercer son métier d’infirmière. Attentive aux autres, elle ne mâche pourtant jamais ses mots. A la fois forte en apparence et très sensible également, elle vient à Koh Lanta pour repousser ses limites. “Avec moi, il faut mettre les formes,” avoue celle qui a la rage en elle.

“Je vais exploser à Koh-Lanta”

Valérie – 58 ans – Loire Atlantique : Présidente d’associations

En plus de ses activités au sein d’associations sportives, Valérie épaule aussi son mari au sein de sa société immobilière. Épanouie, les pieds sur terre, Valérie est une bonne vivante, tournée vers les autres. Cette grand-mère enthousiaste ne veut pas vivre dans sa tour d’ivoire et pour en sortir, quoi de mieux que Koh Lanta ?

Koh-Lanta, L'île des héros - Vendredi 21 février, 21h05 sur TF1