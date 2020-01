Koh-Lanta, L’île des héros - Qui sont les célèbres héros de retour cette saison ?

Ils vous ont marqué dans leurs saisons respectives et sont même devenus des légendes de "Koh-Lanta"... Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara sont de retour dans “Koh-Lanta, L’île des héros”.

CLAUDE – 40 ans – Paris – chauffeur de maître.

C’est le grand champion de Koh Lanta ! Claude est recordman du nombre de victoires : 11 en 2 participations (en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge). Finaliste lors de ces deux éditions, la victoire lui a échappé à chaque fois : sans doute à cause de son caractère bien trempé et un brin autoritaire ! Certes il nourrissait la tribu, mais son côté exigeant et impulsif en a refroidi plus d’un ! Claude vient prendre ce qui lui manque : le titre d’ultime aventurier.

TEHEIURA - 41 ans – Hérault – Entrepreneur dans la restauration.

Finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat, Téheiura est depuis revenu deux fois.

Il est une référence pour tous les aventuriers grâce à son impressionnant palmarès : 11 victoires en 3 participations et des connaissances inégalées en matière de survie ! Cette fois le Tahitien veut aller jusqu’au bout et enfin repartir avec le titre d’ultime aventurier !

MOUSSA - 38 ans – Hauts-de-Seine - Entrepreneur.

Moussa est un colosse ! Plusieurs fois champion du monde de Kick-boxing, de Kung Fu, et de Sanda (boxe chinoise), son physique impressionne. Moussa est malin, il sait se faire apprécier malgré un caractère frondeur. C’est pour ça qu’il va loin : sur les poteaux en 2003 au Panama, et en 2012 au Cambodge, il échoue sur une épreuve éliminatoire aux portes de la Finale… Avec 4 victoires à son actif, Moussa est fier de ne jamais avoir été éliminé. Sûr de ses capacités sportives et humaines, il peut décrocher le titre !

JESSICA - 35 ans – Essonne – technicienne en apnée du sommeil

Jessica avait excellé sur les épreuves individuelles en 2014 à Johor, en Malaisie, avec 3 victoires dont deux immunités. Elle est allée jusqu’au 35e jour d’aventure. Aujourd’hui, que ce soit physiquement ou mentalement, Jessica est encore plus forte. Pour sa fille, elle veut rentrer avec le titre et le gain promis au vainqueur.

SARA - 50 ans – Var – coach sportif.

La tonitruante Varoise a déjà participé deux fois à Koh-Lanta. Son énergie et ses injonctions devenues célèbres, ont galvanisé ses coéquipiers. Et il n’y a toujours « pas de fatigue qui soit ! ». Sara reste la seule femme de l’histoire de Koh Lanta à avoir réussi à faire le feu… Fière de cet exploit, elle veut enfin aller jusqu’au bout, car à chaque fois, elle a été stoppée en plein élan.

Koh-Lanta, L'île des héros - Vendredi 21 février, 21h05 sur TF1