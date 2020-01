Koh-Lanta, L’île des héros - Tout savoir sur la nouvelle saison qui démarre le 21 février sur TF1

Tenez-vous prêts : la nouvelle saison de “Koh-Lanta” fait son grand retour avec “L’île des Héros” !

14 naufragés, âgés de 20 à 56 ans, vont se retrouver à plus de 20 000 km de la France, aux îles Fidji, perdues dans l’immensité océanique, aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie.

Les 14 nouveaux aventuriers de Koh-Lanta viennent vivre l’aventure de leur vie, loin de chez eux. Ce qu’ils ignorent, c’est que cinq autres aventuriers convergent eux-aussi vers cet archipel perdu.

Ce sont des sportifs hors-pair et des spécialistes de la survie. Mais surtout, ce sont des Héros de Koh-Lanta… Presque des légendes pour certains.

CLAUDE : C’est le grand champion de Koh-Lanta, le recordman du nombre de victoires : 11 en 2 participations (en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge). Il a été finaliste deux fois !

TEHEIURA : Finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat, Téhéiura est depuis revenu deux fois. Son palmarès impressionne : 11 victoires en 3 participations et des savoir-faire inégalés en survie. C’est une référence pour tous les aventuriers.

MOUSSA : Plusieurs fois champion du monde de Kick-boxing, c’est un colosse. Il tombe des poteaux en 2003 au Panama puis il échoue ensuite sur une épreuve éliminatoire aux portes de la Finale en 2012 au Cambodge. Moussa est fier de ne jamais avoir été éliminé.

JESSICA : elle avait excellé sur les épreuves individuelles en 2014 à Johor, en Malaisie. Avec 3 victoires dont deux immunités, elle est allée jusqu’au 35e jour. Sportive, compétitrice dans l’âme, elle est la seule aventurière à avoir pêché au harpon.

SARA : avec deux participations à Koh-Lanta, son énergie et ses injonctions devenues célèbres ont galvanisé ses coéquipiers. Sara est la seule femme qui a réussi à faire le feu.

Comment les nouveaux aventuriers accueilleront les Héros de Koh Lanta ?

Ces 5 Héros de Koh Lanta sont de retour, prêts à se battre pour s’emparer, cette fois, du titre d’ultime aventurier qu’ils ont manqué de peu. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils devront s’affronter lors de deux épreuves dantesques. Et le premier choc aura lieu dès leur arrivée dans cet archipel perdu. A l’issue de ces 2 épreuves, ils seront 4 Héros à intégrer les tribus rouges et jaunes, composées des nouveaux aventuriers. Ils pourront ainsi poursuivre leur aventure alors que le 5ème et dernier Héros sera définitivement éliminé. Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, anciens et nouveaux aventuriers devront faire équipe. Quel Héros verra son rêve se briser l’aventure à peine commencée ?

Koh-Lanta, L'île des héros - Vendredi 21 février, 21h05 sur TF1