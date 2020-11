Koh-Lanta - Lola, éliminée : «Une aventure aussi magnifique que difficile »

De tous les aventuriers, Lola aura été l'aventurière parfaite. Maligne, futée, chanceuse et généreuse, Lola méritait d'être sur les poteaux. Mais le sort en a décidé autrement. Découvrez son interview

Vous semblez déboussolée pendant l’orientation, c’est rare dans cette aventure…

Pour moi, l’orientation a été l’épreuve la plus difficile de tout Koh-Lanta. J’étais au bout du bout. Même si j’ai gagné des conforts, je n’avais plus aucune ressource en moi. Dès que je me levais, J’avais des vertiges. C’était très compliqué.

Dans quel état d’esprit étiez-vous quand Brice a découvert le poignard ?

De vous à moi, je n’ai pas trouvé la balise, je ne méritais pas de trouver le poignard. je n’ai pas eu de rancœur. Dans la vie de tous les jours, je déteste perdre. Mais, je sais reconnaitre mes défaites. Ce n’est pas en pleurnichant que les choses s’arrangent. Je donne le maximum. Je ne peux pas être déçue de moi-même et je ne peux pas en vouloir aux autres d’être meilleur que moi. (rires)

Tous les aventuriers ont vanté vos qualités de stratège…

A aucun moment, je me suis dit « Lola, tu vas faire de la stratégie ». Mon crédo était : « fais comme dans la vie, essaie d’avoir du bon sens dans tes choix ». Si j’avais été une super stratège, je n’aurais jamais choisi Angélique à l’épreuve des sacs par exemple. Tous mes choix ont été faits par affinité. Je ne voulais pas privilégier le jeu à l’humain.

Si vous n’aviez eu qu’un seul collier, l’auriez-vous donné à Angélique ?

Pour avancer dans cette aventure, il faut avancer avec des gens. Sauver Angélique, c’était me sauver. Car à ce moment de l’aventure, Angélique avait plus d’alliés que moi. Donc oui ! Je lui aurai donné.

Comment résumer votre aventure ?

C’est une aventure aussi magnifique que difficile. On manque de nourriture et on ne veut pas décevoir nos proches. Ce mélange d’émotions est vraiment difficile à gérer. C’est peut-être pour cela que je baisse les bras à la fin. J’avais déjà fait mes preuves. J’avais gagné 5 victoires.

Que vouliez-vous prouver ?

Dans la vie de tous les jours, je ne doute pas de moi. En revanche, certaines personnes ont eu trop tendance à juger mon apparence. Je voulais leur prouver que j’étais capable de faire de belles choses.

Comment on gère son retour dans le Nord ?

Durant le confinement, je me suis installée à Lille et j’ai travaillé dans un grand magasin de Bricolage. Les gens me reconnaissent, c’est amusant. Si on me reconnait à Lille, à Berck, cela va être de la folie (rire)

"Je suis restée moi-même"

Comment gérez-vous les réseaux sociaux ?

Je les gère comme avant. Bon c’est vrai, je suis passée de 1.000 à 155.000 followers (rires). Mais, je reste moi-même. C’est agréable mais je connais les dangers des réseaux. Je reçois également beaucoup de demandes en mariage. Par exemple, le dernier en date m’a dit : « J’ai une copine mais je pourrais être la deuxième femme de sa vie ».

Quelles sont les qualités des trois finalistes ?

Brice est un compétiteur. De plus, il a été le dernier rouge, seul contre tous. Il a été un sacré adversaire.

Alexandra est l’aventurière qui doit gagner Koh-Lanta. Elle est complète. Elle est logique. Elle déchire sur le camp et s’est révélée durant l’aventure.

Loïc n’a que 20 ans et pourtant il a été capable de prendre ses responsabilités durant les Ambassadeurs. C’est un super compétiteur. Il mérite également de gagner.



Bref, j’ai hâte de découvrir le gagnant !

Rendez-vous pour la finale vendredi 4 décembre à partir de 21 heures. En attendant, découvrez les premières minutes de l'épreuve des poteaux ici.