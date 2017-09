Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Suite à l’élimination de Marvyn, Téotime et André sont anéantis. De son côté, Mel savoure sa victoire. L'aventurière est satisfaite du plan qu'elle a mis en place la veille.

Cela fait maintenant une semaine que la nouvelle saison de Koh Lanta a commencé sur TF1. Alors que les jaunes et les rouges ont cette fois été séparés par tranches d'âge, les premiers clashs n'ont pas tardé à apparaître : les jaunes ont dû faire face à une élimination inattendue. Au terme du conseil, c’est finalement Marvyn qui a quitté l’aventure. Quelques heures plus tôt, les filles avaient décidé, sous la direction de Mel d'éliminer Marvyn pour briser l'alliance qu'il formait avec ses deux amis Theotime et André.

Le lendemain matin, les jaunes restent sonner par le conseil tumultueux. André et Téotime n’ont toujours pas digéré l’élimination brusque de leur ami Marvyn. Ils tiennent Mel pour responsable. De son côté, la jeune femme jubile… Elle savoure la parfaite réussite de son plan : "J’ai attendu pendant longtemps la sortie de Marvyn. Je ne regrette pas, ça valait le coup. Pendant le conseil, je ne pouvais pas m’empêcher de sourire. C’est vraiment un bon moment. Quand on réussit un plan machiavélique, on est satisfait du résultat. C’est horrible à dire mais oui ça m’a fait plaisir", confie l’aventurière. Une chose est sûre, Mel a de la suite dans les idées