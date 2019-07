Koh Lanta : Myriam Lamare éliminée, une finale 100% anciens aventuriers assurée

Après la victoire de Grégoire à la dernière épreuve d'immunité, tous les autres concurrents de Koh Lanta le Choc des Héros sont vulnérables. La stratégie des anciens aventuriers va-t-elle arriver à son terme ?

Après avoir gagné la dernière épreuve d'immunité, Grégoire est assuré de participer à la finale, mais chacun des autres concurrents de Koh Lanta est désormais sur la sellette. Peut-être plus que d'autres néanmoins... Depuis le début de l'aventure, les ex-jaunes, anciens aventuriers des éditions précédentes de Koh Lanta ont développé une stratégie à toute épreuve : éliminer successivement tous les sportifs de Koh Lanta le Choc des Héros. Cette fois-ci, il n'en reste qu'une, nom de code : Myriam Lamare et elle n'est plus protégée par une immunité quelconque. Les ex-jaunes vont-ils décider d'aller au bout de leur logique, ou les alliances vont-elles un peu diverger ?

L'heure du conseil a sonné. En dehors de Grégoire, la menace pèse sur tout le monde et l'inquiétude se lit sur les visages. Myriam Lamare semble en première ligne pour l'élimination, mais Linda et Coumba ne paraissent pas si rassurées non plus.

Les votes se succèdent et au final, le verdict est sans appel. La stratégie des ex-jaunes a payé car malgré les nouvelles amitiés qui se sont créées (entre Myriam Lamare et Freddy ou Myriam et Coumba), Myriam Lamare, ultime sportive de l'aventure Koh Lanta le Choc des Héros est éliminée.

C'est donc à une course d'orientation et à une grande finale sur les poteaux entre ex-jaunes que l'on va assister dans le dernier épisode de Koh Lanta. Qui de Grégoire, Freddy, Linda, Coumba et Christophe va remporter cette édition ?