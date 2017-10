Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

C’est le 19ème lever de soleil de l’aventure Koh-Lanta Fidji. Les Jaunes se réveillent avec une candidate en moins, Caroline, et plus soudés que jamais. De nouveaux liens se créent et une nouvelle stratégie voit le jour dans l’épisode de vendredi soir.

Après neuf jours de vie commune, l’aventure des participants de Koh-Lanta Fidji prend une toute autre tournure. Malgré la reconstitution des équipes jaunes et rouges, un pacte avait des anciens Rouges avait été scellé. L’objectif : ne jamais se nominer afin de se retrouver ensemble à la réunification. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, le pacte des ex Rouges a été brisé par l’un des leurs, Fabian, devenu jaune contre son gré, qui clamait haut et fort qu’il « resterait rouge jusqu’à la fin de ses jours » au début de l’émission.

Suite à la défaite des Coravu à l’épreuve d’immunité, l’aventurier n’a pas hésité à voter contre une candidate de son ancienne tribu. Selon lui, Caroline n’avait pas sa place dans l’aventure car elle ne se donnait pas à fond et ne méritait pas sa place. N’acceptant pas l’échec, il est allé à l’encontre du marché convenu. Un revirement stratégique puisque désormais, il souhaite voter pour le « mérite » et non plus par affinité. Maxime et Manu ont suivi le mouvement et sont également devenus 100% Jaunes. Maxime pense que le pacte avec les Rouges a été réalisé « beaucoup trop tôt ».

Dans l’épisode de vendredi soir, nous retrouvons l’équipe des Coravu plus soudée que jamais, jeunes et anciens. Tiffany, Marvyn et Magalie jubilent et espèrent aller plus loin dans l’aventure. Désormais, les Jaunes et les Rouges forment deux tribus bien distinctes.





Sans plus attendre, découvrez les premières minutes de l’épisode 7 :