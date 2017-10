Par Sabrina AMMAD ABILLAMA | Ecrit pour TF1 |

C’est l’heure de la réunification. Et qui dit réunification, dit retour du vote noir au conseil... On vous en dit plus à ce sujet.

Le vote noir fait son grand retour sur Koh Lanta. Parfois décisif, souvent capable de renverser toutes les stratégies, il a prouvé au fil des saisons son importance. Aux Fidji, alors que la bataille jeunes – anciens fait rage, il risque encore de provoquer des remous.

Le tout premier conseil de la tribu réunifiée a eu son lot de rebondissements : une égalité, un règlement de compte entre Sébastien et Maxime mais surtout l’élimination de Marvyn, victime de la décision de Maxime d’arrêter les stratégies. Cependant, avant de quitter définitivement l’aventure, le jeune Breton a eu une décision de taille à prendre : choisir le détenteur ou la détentrice du vote noir en vue du prochain conseil !

Et contre toute attente, ce n’est pas à André, son ami des débuts de l’aventure, que revient le fameux vote noir mais à Magalie. Il faut dire que la pétillante danseuse de 29 ans l’a accompagné dans la première équipe jeune puis lors de la recomposition des équipes. De plus, elle marque l’aventure Koh Lanta par son calme, sa sagesse et son désir de voter au mérite tout en continuant à sauver ses compagnons ex-Jaunes.

Au prochain conseil, Magalie pourra donc voter deux fois et tenter de faire pencher la balance de son côté ainsi que de celui des deux jeunes restants avec elle, Tiffany et André. Car si les anciens sont plus nombreux, Fabian et Maxime ont révélé au grand jour la fin du pacte des ex-Rouges et même des stratégies pour le second.