Par Sabrina AMMAD ABILLAMA | Ecrit pour TF1 |

Koh Lanta, on le sait, c’est une aventure très difficile qui repousse les limites de chacun. La preuve en image une fois de plus avec Sandrine, qui n’a pas lésiné sur les efforts pour tenter de remporter la première épreuve d’immunité individuelle depuis la réunification.

Cinquante-quatre minutes, c’est le temps que Sandrine a tenu sur la dernière épreuve d’immunité, la mythique épreuve des planches inclinées. Pourtant, rien n’était gagné pour la courageuse Périgourdine : tous les autres aventuriers de son gabarit n’avaient même pas tenu trois minutes et il ne restait plus que Mélanie et Sébastien avec elle sur cette épreuve réputée difficile.

Loin de l’arrêter et malgré ses quatre-vingt-sept kilos, elle se porte à bout de bras sur les planches puisque ses jambes sont tétanisées et ne répondent plus. Ce n’est qu’après plus de cinquante minutes d’épreuve qu’elle appelle Denis Brogniart, en larmes, pour lui demander de lui envoyer un aventurier à son secours : « Quelqu’un peut venir me chercher ? Je ne peux plus bouger ! »

Une fois ramenée sur la plage par Maxime et Romain, elle est félicitée par Denis Brogniart pour son courage et sa ténacité. « Je voudrais souligner votre performance aussi Sandrine. Ce que vous avez fait, c’est remarquable ! » Avec son mental d’acier, l’aventurière prouve que sur Koh-Lanta, il est possible de se dépasser physiquement.