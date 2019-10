Koh-Lanta Thaïlande : Lolo fait l'unanimité sur les réseaux sociaux !

A peine arrivée sur le camp, Lolo s'est fait remarquer par sa spontanéïté et sa bonne humeur à toute épreuve. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à souligner la personnalité de l'aventurière.

Vendredi soir, vous avez fait la connaissance avec les vingt aventuriers de cette saison 15 de Koh-Lanta. Cette année encore, la production a misé sur des candidats aux fortes personnalités. Il y a tout d'abord Romain, qui, d'emblée a annoncé la couleur aux autres aventuriers. Ancien champion de judo, le jeune homme est un grand sportif, a l'esprit de compétition et avec un mental d'acier comme tout athlète qui se respecte. Bref, un véritable concentré de qualités à détenir pour celui qui veut gagner l'aventure. Mais ce jeune chef d'entreprise en domotique réussira-t-il à remporter Koh-Lanta Thaïlande ? Ou son caractère lui portera préjudice ?



S'il y a bien un autre candidat qui a fait l'unanimité parmi les aventuriers, c'est aucun doute Lolo. Dotée d'une éloquence facile, cette grande bavarde pourra aisément se faire des alliés durant la compétition. Déjà, dans son portrait, on découvre une femme très sportive et avide de nouveaux challenges. Vendredi soir, son comportement sur l'île n'a fait que confirmer le fort potentiel de cette maître-nageuse. Première à arriver sur l'île réputée de Phuket après avoir nagé sur plusieurs mètres, la jeune femme a tout naturellement encouragé les autres par sa voix forte. Un peu plus tard, la jeune femme n'a pas hésité une seule seconde à grimper aux arbres pour dénicher quelques noix de coco.

Sur l'île, ses coéquipiers ne mourront pas de faim. Après avoir repéré "une saint-jacques", la jeune femme est déterminée a trouvé du gingembre ! Une denrée qu'elle a décidé de faire partager à tous ses amis sur le camp. Mais ce n'est pas tout. En aventurière aguerrie, Lolo a même trouvé l'eau sur son camp. Un brin "fofole" et entreprenante, selon les dires de Julien, la jeune femme a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Pour certains, la grande gagnante, c'est elle.

Lolo a fumé quoi avant de venir? En 2mn là, elle nage elle court elle crie elle grimpe aux arbres 😂😂😂 #KohLanta #LoloDeLaJungle dash; christophe beaugrand (@Tof_Beaugrand) 12 Février 2016

Lolo est déjà au taquet. Je sens que le côté pénible de la dame va très vite arriver dans quelques épisodes. #KohLanta dash; Super Zappeur (@superzappeur) 12 Février 2016

Je viens de regarder #KohLanta en replay et y a Lolo elle me fait tellement rire 😂😂 dash; Alexis Langlois. (@aleksgood14) 14 Février 2016

MDR ! Lolo va etre la star de cette saison 😅😂 #KohLanta quot;Allezzzz allezzzz allezzzzzquot; dash; Félix❄️ (@Fech9_4) 12 Février 2016

Koh-Lanta Thaïlande revient vendredi 19 février à 20h55 sur TF1 et MYTF1 !