En attendant l'épisode 12 de Koh-Lanta - Cambodge, prévu ce vendredi 26 mai 2017 à 21h sur TF1, MYTF1 vous propose d'imiter les six aventuriers encore en lice et de tenter de trouver les deux colliers présents sur cette image...

A la veille de la 12ème soirée de Koh-Lanta Cambodge, aucun des deux colliers d'immunité cachés sur l'île n'a encore été trouvé par nos aventuriers encore en lice. Et si personne parmi Claire, Clémentine, Frédéric, Mathilde, Sébastien et Vincent n'a encore trouvé ce petit trésor... peut-être que vous, chez vous, pourrez en trouver un : jouez-la comme eux en tentant de trouver les 2 colliers présents sur dans le forêt ci-dessous !

Dans cette forêt se cachent 2 colliers d’immunité…

La forêt est dense, les arbres sont nombreux, et des animaux sauvages y sont certainement cachés, tapis derrière les troncs, sous les feuilles, dans le sable… Et au milieu de tout cela, deux colliers d’immunité : n’attendez pas et trouvez les colliers d’immunité qui se cachent dans cette forêt ! Pour vous aider, en haut à droite de l'image a été placée un visuel des colliers à chercher : ouvrez l'oeil... et peut-être cela vous permettra-t-il d'aider un des six aventuriers de Koh6lanta Cambodge de trouver un collier ce vendredi soir !













Des colliers d'immunité dans cette forêt, il y en a très précisément…

… 2, identiques, cachés ici ou là pour vous permettre de vous mettre dans la peau des aventuriers de Koh-Lanta Cambodge. Les avez-vous trouvés ?? Vous avez bien regardé à gauche au milieu des feuillages ? A droite dans les arbres ? En haut au centre dans les branches ? Au milieu du sentier ? Dans la mousse sur la pierre qui ouvre ce sentier ??

Allez, on ne vous fait pas suer plus longtemps, on vous donne la réponse ci-dessous, juste sous cette vidéo qui vous dévoile ce qui vous attend lors de la prochaine émission...