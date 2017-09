Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il y a d'abord les critiques de Sébastien et des Rouges qui agacent côté jaune. Ils auraient été trop joyeux de remporter l'épreuve de confort et l'appel à leurs proches. Mais ce n'est pas tout. Un autre problème fait désormais surface et il se nomme Marguerite. Lors de leurs retrouvailles sur le Paradis perdu, Sébastien a abordé le problème avec Caroline. Les anciens qui sont du côté des Rouges se posent des questions sur le cas de leur camarade qui faisait déjà débat au tout début de l'aventure. "Elle nous fait perdre trop d'épreuves", avance carrément le routier à son ancienne camarade Makawa.

Du coup, Sébastien demande à Caroline de rapporter ce problème aux autres anciens chez les Jaunes pour avoir leur avis sur la question. Ce qu'elle s'empresse de faire. "Il y a un problème avec Marguerite, lance ainsi Caroline aux anciens de la tribu jaune une fois de retour sur son campement. Sur le camp, elle n'est proche de personne, elle est agaçante... Il m'a dit textuellement qu'elle était à côté de la plaque." Pour Maxime, rien de nouveau sous le soleil. "Ca ne m'étonne pas qu'il y ait des petites frictions concernant Marguerite. J'ai appris à la connaître et plus les jours passent, plus j'ai l'impression qu'elle vit son aventure pour elle et pas forcément pour les autres."

Par la voix de Caroline, Sébastien demande donc l'autorisation aux autres anciens qui font désormais partie de la tribu jaune d'éliminer Marguerite. Et la décision tombe rapidement. Maxime, comme Manu et Fabian, sont clairs : si les Rouges doivent voter au mérite et éliminer Marguerite, ils ont désormais l'autorisation de le faire !



Marguerite est au centre des débats, explication en vidéo :