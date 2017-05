Par C.K. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir dû se serrer les coudes lors des épreuves et avoir affronté la faim, les déceptions ou encore les trahisons ensemble, certains aventuriers de Koh-Lanta tissent des liens très forts d’amitié. Mais pas que. D'autres naufragés ont également rencontré leur âme sœur dans l’émission de TF1 présentée par Denis Brogniart. Mathilde et Bastien font partie de ceux qui sont repartis de cette belle aventure avec un nouveau compagnon dans leur vie. Une belle romance que la jeune femme a d'ailleurs confirmée en avril dernier dans un entretien accordé à un magazine télé.

Les deux aventuriers, qui étaient dans des tribus différentes – Bastien était rouge jusqu’à son abandon médical tandis que Mathilde faisait partie des Bleus avant la réunification – sont aujourd’hui plus proches que jamais. Les deux adversaires ont d'ailleurs récemment posté, sur les réseaux sociaux, deux vidéos les montrant en train d'échanger un tendre baiser. Des images qui ont fait le tour de la toile et qui ont été reprises par de nombreux fans de Koh-Lanta.

Désormais inséparables, Mathilde et Bastien ont déjà pris la pose à plusieurs reprises côte à côte. Il y a un peu plus d’un mois, le duo a, par exemple, été immortalisé sous le soleil de Marseille. "On a délaissé les bandeaux pour les lunettes et la noix de coco pour les verres en terrasse @bastienkohlanta #aventurierunjouraventuriertoujours #ilfaitbondanslesud #lesoleilestderetour #goodtimes #goodvibes #bisousdenous", a écrit la jeune femme en légende de cette photo.





Oh qu'ils sont mignons les amoureux ❤❤❤ @mathouchepas @bastienkohlanta Une publication partagée par Mathide Koh Lanta (@mathilde_koh_lanta_fan) le 16 Mai 2017 à 1h04 PDT





Oui Mathilde habite à Marseille (et moi aussi) Ce couple 😘😘 @bastienkohlanta @mathouchepas Une publication partagée par Mathide Koh Lanta (@mathilde_koh_lanta_fan) le 16 Mai 2017 à 11h40 PDT

Retrouvez un nouvel épisode de Koh-Lanta ce vendredi à 21 heures sur TF1 ! Découvrez la bande annonce du prochain épisode ci-dessous :