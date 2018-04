Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Clémentine était en grand danger au conseil. Après une septième défaite consécutive, les Jaunes avaient en effet rendez-vous avec Denis Brogniart pour éliminer un cinquième membre de leur tribu depuis le début de l’aventure ! Une série noire qui s’est poursuivie alors même que les équipes ont été recomposées par Dylan et Yassin, les deux nouveaux capitaines.

Seul moyen de sauver sa tête et d’avoir une chance de peut-être aller au bout et remporter les 100 000 euros promis au vainqueur, trouver l’un des colliers d’immunité dissimulés sur le campement des Wakaï. Clémentine, un peu à l’écart du groupe depuis la recomposition et encore plus depuis qu’Olivier a été contraint à l’abandon sur décision des médecins, se met donc en quête d’un collier.

Faisant mine de chercher de la nourriture, elle s’aventure dans une zone encore inexplorée de l’île des Jaunes. Et après avoir fouillé minutieusement la zone, elle finit par tomber sur le précieux collier ! Pour Clémentine, c’est un immense soulagement et l’occasion de laisser parler ses émotions. Devant ce cadeau du ciel, elle ne peut s’empêcher de pleurer. Quoi qu’il arrive, elle ne sera pas éliminée au conseil. Mieux, c’est même elle qui décidera de l’identité de l’aventurier éliminé ! Chez les Jaunes, c’est désormais la finaliste de Koh-Lanta : Cambodge qui a toutes les cartes en main.