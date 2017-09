Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Vous avez dû quitter Koh Lanta pour des raisons médicales. Quel était votre état d'esprit au moment de votre départ?

Thomas : J’étais extrêmement déçu. Je ne m’y attendais pas. J’ai eu une douleur à l’oreille après avoir plongé. Je pensais que ça allait être une simple inflammation et en fait c’était plus grave que prévu.

MYTF1 : Pensez-vous que vous pouviez aller plus loin dans le jeu ? Avez-vous des regrets ?

Thomas : Je n’aime pas vivre avec des regrets. Avec notre alliance, on était en supériorité numérique et on aurait pu aller loin dans le jeu.

MYTF1 : Les autres aventuriers ont été attristés par votre départ. Tiffany ou encore Mel étaient en larmes. Est-ce que cela vous a touché ?

Thomas : Je pense que personne ne s’attendait à mon départ. C’est vrai que les autres aventuriers étaient émus. On s’est rendu compte qu’on avait tissé des liens en très peu de temps.

MYTF1 : Avec quels candidats aviez-vous le plus d'affinités sur le camp ?

Thomas : Tiffany est la personne avec qui j’avais le plus d’affinités. On a le même caractère. En fait, avec Mel et Tiffany, nous étions un véritable trio. Elles étaient mes coups de cœur de l’aventure. A contrario, j’ai eu quelques tensions avec Marvyn sur le camp.

MYTF1 : Au moment de votre départ, vous avez décidé de donner votre partie du collier d’immunité à Romain. Pourquoi ce choix ?

Thomas : Je n’ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir à ça. Pour ne pas faire de jaloux et comme je m’entendais bien avec tout le monde, ça me paraissait logique. En plus, Romain avait déjà une partie du collier, il était donc le mieux placé pour avoir la seconde partie…

MYTF1 : Quels sont les meilleurs moments que vous avez passé dans l’aventure ?

Thomas : Le début de l’aventure a été incroyable. J’ai eu la chance de voir gagner mon équipe lors de l’épreuve de confort. Puis, j’ai été choisi par Romain pour le Paradis Perdu. Ce moment reste sans aucun doute le moment le plus marquant.

MYTF1 : Qu’avez-vous appris de votre expérience à Koh-Lanta ?

Thomas : J’ai appris énormément grâce au jeu. Participer à un jeu comme Koh-Lanta était mon rêve. Au cours de mon aventure, j’ai tenté le tout pour le tout mais cela n’a pas fonctionné. Ce n’est pas grave… Il faut juste garder à l’esprit que malgré les difficultés, on peut réaliser ses rêves.

MYTF1 : Allez-vous revoir les autres aventuriers ?

Thomas : Bien sûr. Je m’attendais bien avec tout le monde sur le camp. Il n’y a pas de rancunes entre nous. On est resté en contact.

MYTF1 : Si vous deviez résumer l’aventure en un seul mot ?

Thomas : Je dirais le mot frustrant… C’est une aventure tellement exceptionnelle et devoir s’arrêter aussi tôt, c’est vraiment frustrant !

