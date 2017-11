Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avis aux inconditionnels de Koh-Lanta qui suivent chaque semaine les aventures fidjiennes des candidats. Leur émission préférée laisse sa case horaire cette semaine aux joueurs de l’Equipe de France de football qui affrontent, à partir de 21h sur TF1, le Pays de Galles. Pour ce match amical qui fait office de préparation pour la Coupe du monde 2018 de foot, les Français retrouvent sur la pelouse du Stade de France une équipe qui, si elle a atteint les demi-finales de l’Euro 2016, n’a pas réussi à décrocher sa place pour le Mondial.

Si Koh-Lanta : Fidji se met en retrait ce vendredi au profit de Lucas Digne, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Olivier Giroud et leurs coéquipiers, le programme revient le vendredi 17 novembre à 21h sur TF1. Une soirée qui verra l’élimination non pas d’un, mais de deux aventuriers ! Un double départ qui a de quoi inquiéter les naufragés de l’émission présentée par Denis Brogniart. "On repart encore dans du jeu, de la stratégie, du poker pour aller le plus loin possible", affirme ainsi Tiffany dans la bande annonce cet épisode.

Alors que Maxime précise "qu’il a peur" car ils sont "tous en danger", André lance avec dépit : "Les alliances du début sont mortes, les affinités aussi (…) C’est la première fois qu’on est autant dans la misère. On est vraiment à un point crucial de l’aventure". Les candidats ont des raisons d’être effrayés. Les deux derniers conseils se sont terminés avec les éliminations de Sébastien puis Fabian. De quoi prouver à tous que personne n’est véritablement à l’abri dans cette aventure !

Retrouvez le prochain épisode de Koh-Lanta : Fidji le vendredi 17 novembre 2017 à 21h sur TF1 !