Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le départ de Manuella sur avis médical est un coup dur pour les ex-Rouges et la tribu réunifiée. Entre déception et larmes, voici leurs réactions.

Arrivée au bout de ses forces physiques, Manuella est contrainte d’abandonner. Elle ne peut plus se lever, et si son mental est toujours dans l’aventure, son corps ne suit plus. Immédiatement, les autres aventuriers se réunissent autour d’elle pour la consoler comme ils peuvent, malgré l’immense déception du mannequin.

« C’est le mieux qui puisse t’arriver, affirme Clémentine. Tu te vois faire une épreuve ? Tu as été extraordinaire. » « T’es une championne Manu », ajoute Kelly tandis que l’ex-Rouge est allongée au sol, en larmes. Certains aventuriers, comme Mathilde, pensaient que Manuella se remettrait une nouvelle fois de cette baisse de forme. « Elle s’est battue jusqu’au bout parce qu’elle avait le mental », commente Claire. Mais cette fois, Manuella est contrainte de baisser définitivement les bras.

Emue, Marjorie se confie. « Je suis très triste pour elle, parce que je sais que dans sa tête elle pouvait continuer. Il faut qu’elle pense à elle, qu’elle se soigne et après tout ira bien. La voir partir comme ça, ça m’a foutu un coup. Je l’adore. » Alors que Manuella quitte le camp, la Nordiste poursuit : « C’est une fille extraordinaire… Je n’aurais jamais cru connaître quelqu’un comme elle sur Koh-Lanta. Une personne géniale… »