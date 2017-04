Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L'épreuve des guirlandes de sacs aura été celle de trop pour Bastien. L'aventurier rouge, blessé au genou depuis l'épreuve du Grand bleu, a tout donné dans ce jeu de confort, mais son genou l'a finalement lâché.

Bien parti, le Marseillais a craqué physiquement dans le final, peinant à passer le dernier obstacle. Et l'effort surhumain qu'il a produit n'a fait que multiplier la douleur ressentie au genou droit depuis quelques jours. Immédiatement pris en charge par le staff médical, porté à l'écart par deux médecins, Bastien ne peut que constater les dégâts. « Je me sens au plus mal, concède-t-il. Là, ça a craqué complet, et je n'arrive pratiquement pas à marcher. »

Allongé sous un arbre, le jeune homme est lucide quand Denis Brogniart vient lui annoncer la terrible nouvelle et la décision des médecins : l'état de son genou ne lui permet pas de continuer l'aventure. Très touché, Bastien ne peut alors retenir ses larmes. « On ne peut pas prendre le moindre risque pour vous », lui dit l'animateur.

« C'est la seule chose que je ne voulais pas en fait », avoue Bastien. Courageux, à l'aise dans les épreuves et sur le camp, le Marseillais est en effet contraint de quitter l'aventure pour raisons médicales après 18 jours passés au Cambodge.