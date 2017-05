Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans Koh-Lanta, mieux vaut ne pas avoir l’estomac dans sa poche. A tout moment, une épreuve peut nécessiter qu’un aventurier tente quelque chose qu’il n’aurait jamais pensé faire dans son aventure. Lors de la dernière épreuve de confort, les aventuriers ont dû se frotter à la (terrible) épreuve de dégustation. En binôme, les 10 Robinsons ont dû goûter à des mets quelque peu ragoutants. L’objectif étant de remporter le confort. Et ce dernier est de taille puisque le duo gagnant aura la chance de gagner un voyage au Cambodge où ils vivront pendant 24 heures avec une famille cambodgienne.

Cette année encore, les mets proposés ne sont pas au goût de tout le monde. Frédéric n’a pas caché sa peine d’avaler une blatte, plat traditionnel au Cambodge qui se mange habituellement fourrée. Si Sandro grimace, Claire, elle, manque de vomir, tout comme Corentin qui semble ne pas apprécier le goût de cet insecte plus vrai que nature. Kelly et Claire parviennent toutes les deux à avaler la bête le plus vite possible. La parisienne choisit donc Sandro pour faire équipe avec Claire, convaincue qu’il serait un obstacle pour remporter le confort. De son côté, la jolie brune a choisi Frédéric pour faire équipe avec Kelly.

Cinq plats à manger pour remporter la victoire

Le premier plat est un scorpion. Les deux filles mâchent avec énergie mais c’est Kelly qui termine son plat en premier. C’est aux garçons de prendre le relais. Les deux garçons doivent avaler des scolopendres. Place ensuite à une mygale. C’est sans trop de difficulté que Claire l’avale. On continue avec les vers à soie, avant de terminer par les yeux globuleux de barracudas. Mais que Claire et Sandro se rassurent ! En remportant cette douloureuse épreuve, ils ont eu la chance de manger un repas copieux dans une famille Cambodgienne le soir-même. De quoi oublier toutes les bestioles ingurgitées l’après-midi.