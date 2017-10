Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 19 ans, André est un jeune homme de convictions qui sait ce qu'il veut, mais aussi ce qu'il ne veut pas. Rugbyman depuis ses 4 ans, c'est quelqu'un de déterminé qui déteste perdre. Déjà, dans son portrait, l'étudiant en BTS Commercial affirmait cette rage de vaincre. "J'aime gagner dans la vie de tous les jours. Les gens me voient comme un nounours, petit, pas méchant, qui ne veut de mal à personne". Grâce à Koh-Lanta, le jeune homme souhaite prouver à tout le monde qu'il est un adulte responsable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le début de l'aventure, le Robinson a fait preuve d'un mental à toute épreuve pour arriver là où il en est aujourd'hui.

Celui qui formait un trio avec Théotime et Marvyn a dû avancer ses pions seuls après le départ successif de ces derniers. Vendredi dernier, le jeune André a surpris l'ensemble de ses camarades en remportant l'épreuve d'immunité. Cette victoire est sans doute annonciatrice d'un jeune homme plus mature et surtout déterminé à atteindre son objectif premier qui est de remporter le jeu. D'ailleurs, en plein conseil, Marguerite n'a pas tari d'éloges sur son camarade de jeu. "Je trouve qu'André a beaucoup d'humour, il écoute beaucoup, il est très galant avec les femmes et j'espère que mes filles auront l'occasion de les rencontrer, je l'ai déjà invité dans le nord", a-t-elle confié à Denis Brogniart.

Mélanie a elle-aussi constaté des changements chez son ami André. "Il a été très discret, mais au fur et à mesure, il s'est senti à l'aise, il a montré ce qu'il savait faire, il a grandi et je suis super fière de lui", a-t-elle avancé. André en est certain, cette aventure va le changer à tout jamais. "J'espère partir comme un bonhomme, c'est l'un de mes souhaits", conclut-il, n'hésitant pas à comparer son aventure à un "service militaire".