L’île au trésor : Jesta, la solitaire au franc-parler

Vous l’attendiez, Koh-Lanta : l’île au trésor revient vendredi à 20h55 sur TF1. À quelques jours du début de cette saison exceptionnelle, on vous propose de partir à la découverte de nos aventuriers.

Koh-Lanta reprend vendredi à 20h55 sur TF1 avec une nouvelle saison exceptionnelle : l’île au trésor ! Une nouvelle aventure pleine de nouveautés et de surprises. Nos vingt aventuriers vont rapidement devoir s’adapter à ce nouvel environnement, à l’image de Sandrine que l’on vous présentait précédemment, ou encore de Jesta, 24 ans.

Cette Toulousaine, étudiante en ressources humaines, ne le cache pas : ce n’est pas une grande sportive ni une aventurière. Mais l’ancienne Miss régionale ne se voit pas abandonner pour autant et compte bien aller le plus loin possible dans l’aventure, même si cela implique qu’elle laisse de côté son franc-parler. Cette solitaire va devoir s’habituer à la vie de groupe et prouver qu’il ne faut pas se fier aux apparences : elle ira jusqu’au bout !







Une force de caractère !

Mais la belle ne se laissera pas marcher sur les pieds et compte bien tout faire pour trouver l’anneau d’or ! Celui-ci permettra à son propriétaire d’accéder directement à l’épreuve d’orientation sans craindre les passages au conseil. Autrement dit, une place en finale est à gagner ! De quoi galvaniser nos aventuriers !

Sandrine parviendra-t-elle à trouver l’anneau d’or ? Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour votre premier rendez-vous avec Koh-Lanta : l’île au trésor !