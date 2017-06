Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Elles sont les deux dernières femmes en lice pour la victoire finale. Très proches, Clémentine et Mathilde visent les poteaux et Clémentine voit même encore plus loin.

Assurées de se retrouver à l'orientation avant le dernier conseil, Clémentine et Mathilde réalisent à quel point leur position est enviable. Les deux benjamines de l'aventure ont réussi à créer la surprise en se retrouvant en si bonne posture, mais toutes les deux ont mérité de décrocher leur place dans le carré final. Face à elles, trois hommes, trois redoutables compétiteurs, dont deux seulement iront avec elles à la course d'orientation.

Mais les deux jeunes femmes voient encore plus loin. Après l'orientation, il y aura la mythique épreuve des poteaux qui déterminera qui seront les deux aventuriers qualifiés pour la finale. Clémentine et Mathilde, très proches depuis la réunification, rêvent évidemment de se retrouver sur les poteaux ensemble. Et cette perspective les pousse même à se projeter très concrètement dans le futur. C'est ainsi que Clémentine fait une incroyable promesse à Mathilde : « Il faut qu'on s'associe. Si on est toutes les deux sur les poteaux, c'est toi que je choisis. »

Ni une ni deux, Mathilde va dans le sens de l'entraîneur de badminton. « Moi aussi ! On se fait une finale girl ! » De toute évidence, les liens qui unissent les deux filles sont très forts. « Je pense que les garçons ont cru qu'il y avait une autoroute jusqu'à l'orientation, que le soutien masculin allait l'emporter, confie Clémentine. Mais désolé pour eux, les filles sont présentes ! »