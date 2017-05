Par SB | Ecrit pour TF1 |

Alors que Jesta et Benoît s'envolent pour la Malaisie, Jérémy se la coule douce aux Philippines et vous offre du rêve via Instagram.

Il l’avait annoncé à sa sortie de Koh-Lanta. Son gros projet en 2017, c’était de visiter l’Asie. Et ce projet est en cours de réalisation. Depuis trois mois, l’ancien binôme d’aventure de Jesta s’est lancé dans la découverte du fascinant continent. Après l’Inde, le Sri Lanka, le Cambodge, la Thaïlande, La Malaisie, Singapour et le Japon, le voici donc désormais aux Philippines. Il avait prévenu : sa nouvelle destination allait « en agacer plus d'un ». Plus qu’agacer, en réalité, Jérémy envoie du rêve en postant des clichés magnifiques des endroits qu’il visite. Ciel bleu, eau turquoise, végétation à perte de vue, le jeune homme offre de l’évasion par procuration à ses très nombreux fans qui ne loupent pas une étape de son voyage.









Pour Jérémy, la découverte est aussi sous-marine. Le jeune homme a attrapé palme et tuba pour s’offrir un petit voyage en apnée sous les mers, au milieu des poissons. La vidéo qu’il a mise en ligne a d’ailleurs émerveillé les fans du jeune homme, impressionné par le contrôle de son souffle. « T'es balèze en apnée toi ! », « ça me coupe le souffle rien qu'à te regarder rester sous l'eau aussi longtemps ».

Day 120 • Let's start to visit ... Philippines 🇸🇽😍⠀ ⠀ ⠀ #Philippines #Coron #DiscoverAsia #TravelAsia #Discover #SoloTravel Une publication partagée par Jérémy Koh-Lanta Cambodge (@jeremykohlanta) le 26 Avril 2017 à 7h57 PDT









Et quand il ne fait pas de longues balades en forêt et de la plongée en apnée, Jérémy s’offre des petites siestes au milieu des arbres, des ruisseaux et des plantes. Le jeune homme dit avoir trouvé l’endroit parfait pour « la meilleure sieste imaginable » : aux chutes de Kawasan. Ce qui fait dire à Yves, aventurier de cette saison de Koh-Lanta : « Tu es un ouf mec ». Pour les fans, « Jérémy nous torture avec ses paysages!!! ». Oui, un peu.

