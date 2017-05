Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Impossible n'est pas Mathilde ! La jeune femme, championne de natation a réussi un coup de bluff magistral lors du dernier épisode de Koh-Lanta. En effet, après l'épreuve d'immunité, la jeune femme savait qu'elle était en danger pour le vote du soir. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de s'activer sans relâche afin de mettre la main sur le précieux collier d'immunité avant les autres... tout comme Claire qui sait qu'elle peut aussi jouer son avenir ce soir. C'est donc d'un duel entre deux jeunes femmes qui fait rage au Cambodge. D'un côté, il y a Claire, qui écume le territoire à la recherche du précieux sésame de fond en comble, et d'un autre il y a Sébastien, Frédéric et Mathilde qui cherchent eux-aussi la trace d'un collier qui pourrait les faire avancer encore plus.

Mais, la persévérance de l'étudiante en langues étrangères finit par payer. Elle a mis du temps, beaucoup de temps, mais elle est parvenue à mettre la main sur ledit pendentif. "J'en ai trouvé un, je n'y croyais plus, c'est fort en émotions, j'étais persuadée de partir jusqu'à hier et là je trouve le collier", a-t-elle avoué. En trouvant le collier, "le joker", comme elle l'appelle, elle sait que son aventure va prendre un autre tournant. Son objectif : le garder et le jouer ce soir au conseil. Prête à tout pour le dissimuler, elle commence par le cacher dans son maillot de bain.

En James Bond Girl 2.0, Mathilde a joué la carte de la discrétion. Après le maillot de bain, elle prend la décision de cacher son collier dans la terre. "J'ai mis une petite marque au sol, je l'ai enterré et je vais faire genre je suis revenue bredouille", a-t-elle confié à la caméra. La discrétion était donc de mise sur le camp réunifié. La jeune femme est revenue ni vu ni connu, prétextant avoir retourné la plaine et la jungle pour mettre la main sur le pendentif. Lors du conseil, la jeune femme a mis son plan à exécution et a révélé l'existence de son collier à ses camarades de l'aventure, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Personne ne s'attendait à ce que la jeune femme le sorte. Mathilde reste donc dans l'aventure et c'est Claire, qui, victime de la stratégie de sa concurrente, quitte Koh-Lanta pour de bon.