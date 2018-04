Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’ultime duel tenu dans l’arène des duels sur l’île de l’Exil opposait Clémentine et Jérémy, éliminé lors du premier conseil de la tribu réunifiée. Mais pour cet événement majeur dans le Combat des héros, les autres aventuriers encore en lice ont tous été conviés pour y assister.

L’occasion pour Denis Brogniart d’annoncer à la tribu réunifiée tout ce qui s’est tramé dans son dos depuis le début de l’aventure. Et de présenter aux huit aventuriers rescapés les deux naufragés qui vont s’affronter sous leurs yeux pour gagner le droit de réintégrer la tribu après vingt jours de survie.

L’épreuve, inédite dans Koh-Lanta, comportait deux étapes : Clémentine et Jérémy devaient dans un premier temps passer sur une fine poutre pour apporter de l’autre côté quatre sacs contenant chacun un cube avec des faces marquées de symboles différents ; ils devaient ensuite aligner les cubes en hauteur de façon à ce que chaque ligne soit composée de quatre symboles différents.

Si le duel a été très serré de bout en bout, c’est Jérémy qui en est sorti vainqueur. Plus rapide au moment d’aligner correctement les faces de chaque cube, il remporte le privilège de réintégrer l’aventure, lui qui en avait été éliminé deux jours plus tôt. Ce que les autres aventuriers ne savent pas, c’est que Jérémy possède désormais un collier d’immunité qui pourrait bien lui permettre de tirer son épingle du jeu pour aller le plus loin possible dans la compétition !