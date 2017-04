Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Je ne suis pas du tout patiente, je suis très nerveuse... » Les mots de Maria avant l'épreuve éliminatoire des tables à bascule n'étaient pas des paroles en l'air. Car les craintes de la Marseillaise avant le jeu se sont confirmées pendant l'épreuve. La jeune femme a eu beaucoup de mal à maintenir ses briques en équilibre sur le plateau et a vu Sandro franchir la ligne d'arrivée avant elle, la condamnant de fait à l'élimination.

Immédiatement, elle tombe dans les bras du Belge avec qui elle a partagé toute son aventure sur Koh Rong, depuis la formation de l'équipe jaune jusqu'à cette ultime épreuve éliminatoire avec les Rouges. « C'est pas pour moi ce genre de jeu, c'est trop dur, je pète un plomb », lui chuchote-t-elle, en larmes.

Très vite, c'est au tour de Manuella et Marjorie, dont elle s'était beaucoup rapprochée chez les Bokor, de venir la serrer dans leurs bras pour la réconforter. A Clémentine elle confie : « Je suis contente de vous avoir rencontrés tous, je te jure... »

Avant de quitter définitivement ses compagnons, la Marseillaise aura des mots très forts pour eux. « Je me dis que j'ai fait une belle aventure, que j'ai eu la chance de tomber dans une équipe rouge qui m'a donné des ailes. Je ne suis pas sportive, ils m'ont fait croire en moi et on a gagné ensemble. »