Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le mannequin, amateur de salsa et animateur, est connu pour avoir participé à Koh-Lanta en 2011, puis en 2014. C'est durant cette édition qu'il a été sacré vainqueur avec 7 voix contre 0 face à Martin. Avec ses yeux clairs et son corps musclé, ce sportif de 34 ans a séduit les téléspectateurs. Le jeune homme a ensuite surfé sur la vague du succès avant de faire son grand retour à la télévision dans la dernière saison de Danse avec les stars. Mais depuis quelques mois, il se fait plus discret. Alors que certains internautes espèrent son retour dans Koh-Lanta, Laurent Maistret semble nostalgique de son passage dans le programme. Dernièrement, il a dévoilé une ancienne photo sur Instagram sur laquelle il est en train de courir avec d'autres aventuriers : "Super souvenirs ce parcours des combattants ! #kohlanta#survivor," a-t-il écrit en légende.

Si les internautes ont découvert Laurent Maistret dans Koh-Lanta, ils ont craqué pour le beau gosse dans Danse avec les stars où il a littéralement enflammé la piste de danse. Grâce à ses prestations réussies, il a d’ailleurs remporté le trophée au terme d'une rude compétition. S'il s'est beaucoup amusé durant cette aventure, Laurent Maistret a également beaucoup travaillé pour arriver jusqu'en finale : "Avant le premier prime il y a quand même trois semaines de préparation et de répétition. Plus on se rapproche de la fin, et plus on a de show. Dans les dernières semaines on avait entre 8 et 10 heures de répétition de danse", a-il expliqué sur LCI.





Super souvenirs ce parcours des combattants ! #kohlanta #survivor Une publication partagée par Laurent Maistret (@laurentmaistret) le 5 Mai 2017 à 13h50 PDT