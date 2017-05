Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A gauche, Laurent Maistret, grand gagnant de Koh-Lanta : La nouvelle édition, également finaliste de Koh-Lanta : Raja Ampat et vainqueur de la dernière saison de Danse avec les stars ; à droite, Claude, finaliste de Koh-Lanta : Viêtnam et Koh-Lanta : La revanche des héros. Point commun entre ces deux champions ? Une passion pour l’entraînement et des corps d’athlète !

Laurent Maistret a ainsi posté sur son compte Instagram ce cliché où les deux beaux gosses viennent de terminer une séance de sport partagée ensemble. « Gros entraînement avec le Claude ! Maintenant place à la détente avec petit sauna et jacuzzi #kohlanta #training #fitness #ptitkiff »

Entre les couples formés après Koh-Lanta et les amitiés qui s’y sont liées, la grande aventure présentée par Denis Brogniart est décidément créatrice de liens ! Ce cliché est en tout cas l’occasion de constater que les deux aventuriers n’ont rien perdu de leurs musculature…

Devant sa télé comme tous les anciens aventuriers pour regarder Koh-Lanta : Cambodge vendredi soir, Claude a de son côté partagé samedi une photo de sa mémorable épreuve des paresseux face à Teheiura lors de laquelle les deux hommes étaient allés au bout d’eux-mêmes. La preuve ? C’est lors de ce duel incroyable que Claude avait établi le record de l’épreuve en restant suspendu 3h11 à son rondin de bois ! Un record qui tient toujours.