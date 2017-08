Par Audrey LAVT | Ecrit pour TF1 |

Il est le beau-gosse de Koh-Lanta et a tout pour réussir ! Sacré champion de Koh-Lanta 2014 pendant l’édition All Star et finaliste de la saison 11, Laurent Maistret a aussi remporté la saison 7 de Danse avec les Stars aux côtés de Denitsa Ikonomova. Laurent a su se démarquer par sa persévérance et surtout son envie de gagner, ce qui a permis au jeune prodige de se surpasser encore et encore...

Adepte des réseaux sociaux, Laurent Maistret sait comment faire plaisir à ses fans : photos, légendes… ils sont ravis ! Avec plus de 110 000 abonnées, il est devenu l’un des anciens candidats de Koh-Lanta et Danse avec les Stars incontournables. Il y a quelques jours d’ailleurs, Laurent a publié une photo de lui à Barcelone, en Espagne, où il passe de belles vacances et où il a d’ailleurs pu rencontrer son ancienne partenaire de danse, Denitsa ! Aussi, sur sa photo, l’on peut voir son impressionnante masse musculaire : un corps de rêve ! Et ses fans sont bien d’accord… « Ultra beau-gosse » « Très beau brun bonzé » « Il y a le ciel, le soleil, et Laurent » . On se rappellera d’ailleurs de ses prestations dans danse avec les stars où il avait tout simplement affolé les téléspectateurs grâce à ses abdos de rêve…







Revisionnez l'une de ses performances dans Danse avec les Stars avec Denitsa Ikonomova