Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Laurent Maistret passe son temps à retrouver de vieilles connaissances. Après avoir revu Denitsa Ikonomova avec qui il avait remporté la dernière saison de Danse avec les stars, Christian Millette et Maxime Dereymez à Barcelone, le mannequin et aventurier a cette fois partagé un bon moment en terrasse avec Freddy !

Souvenez-vous, Freddy c’est le beau gosse qui détient le record de participations à Koh-Lanta. Eh oui, en plus de Koh-Lanta : Palau, l’ingénieur a vécu la vie de naufragé dans trois éditions spéciales : Le choc des héros, La revanche des héros et La nouvelle édition. C’est d’ailleurs lors de cette dernière participation qu’il avait rencontré Laurent. Eliminé peu après la réunification, Freddy avait tout de même eu la satisfaction de voir son pote remporter l’émission face à Martin.

Les deux amis se sont donc retrouvés autour d’un verre et le moins que l’on puisse dire c’est que les sourires étaient de sortie pour l’occasion. Les deux aventuriers, plus radieux que jamais, étaient visiblement ravis de se revoir et ils ont sans doute évoqué le bon vieux temps ainsi que la prochaine saison de Koh-Lanta dont les premières images sont visibles ci-dessous. Et si vous souhaitez revoir la réaction de Laurent après sa grande victoire dans La nouvelle édition, c’est au-dessus de cet article que ça se passe !