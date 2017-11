Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le tirage au sort effectué par Denis Brogniart n’a pas arrangé les affaires de Sandrine. La directrice de relation clientèle de Dordogne devra faire équipe avec Magalie. Une aventurière avec laquelle elle a de plus en plus de mal à s’entendre. Elle avait même confié récemment son agacement au sujet de la danseuse professionnelle et de son franc-parler.

Pour Sandrine, cette franchise est "trop dans l’agressivité". La rugbywoman n’a pas peur de le dire : elle n’a pas d’affinités avec Magalie. Elle lui reproche même d’avoir critiqué à l’issue de l’avant-dernier conseil le pacte des anciens Rouges et leur stratégie pour avancer le plus loin possible ensemble.

Mais en plus de se retrouver avec quelqu’un qu’elle n’apprécie pas forcément, Sandrine va faire équipe avec l’aventurière qui avait recueilli le plus de votes contre elle lors du dernier conseil ! Sauvée par le collier d’immunité de Tiffany, Magalie pourra-t-elle à nouveau échapper à l’élimination cette fois-ci ? Si les deux femmes ne remportent pas l’épreuve d’immunité, elles seront donc toutes les deux sur la sellette ! Une situation que Sandrine n’a encore jamais connue et qui n’est sans doute pas pour la réjouir… Affaire à suivre donc.