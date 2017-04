Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les aventuriers des deux équipes se sont affrontés à l'occasion d'une épreuve de force : le relais. L'objectif : aller au bout du parcours, passer trois obstacles, récupérer une guirlande de sacs pesant chacun 5 kilos et revenir le plus vite possible. L'équipe qui ramène sa dernière guirlande de sac remporte l'épreuve de confort. Et la sanction pour l'équipe perdante fait froid dans le dos puisqu'elle devra disputer un jeu en individuel et l'aventurier perdant sera éliminé de Koh-Lanta... L'équipe gagnante, au contraire, se verra offrir une soirée à bord d'un bateau avec de la nourriture à foison et de la musique. De quoi décompresser et oublier l'espace de quelques heures l'aventure et le campement.

Pendant de longues minutes, Bleus et Rouges se sont livrés une bataille sans merci. A bout de souffle et de nerfs, ils ont porté les sacs sur les bras et n'ont reculé devant rien pour faire gagner leur équipe. Et ça a payé : les Bleus sont ressortis vainqueurs de cette épreuve. Difficile pour eux de rester de marbre face à cette victoire "inespérée" selon Mathilde.

"C'est qui qui va danser ce soir ?", hurle Vincent. Fous de joie, les Bleus vont passer une nuit de rêve à bord d'un bateau. Une excellente nouvelle pour ces Robinsons qui rêvaient d'un confort. Un bateau, un repas avec du bœuf, du poulet, du poisson et des fruits... En bref, tout ce qui leur manque sur le camp. "4 défaites, une victoire, on jubile", déclare Frédéric, euphorique. "Les victoires, les conforts, ça fédère, je pense que ça va nous faire du bien, on va tous être apaisés et on va profiter de chaque instant", ajoute Mathilde, exultée à l'idée de passer la nuit avec les Takeo.

Sur le bateau, les Takeo savourent cette belle récompense en chanson. Tous dansent au rythme de la chanson Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake. La cohésion de groupe est retrouvée chez les Bleus.