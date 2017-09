Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est un retournement de situation qui a opéré vendredi dernier dans Koh-Lanta. Lors d'une épreuve éliminatoire juste avant la recomposition des équipes. Cette épreuve, ce sont les cinq aventuriers qui se sont rendus sur le Paradis perdu qui l'ont disputée : Mélanie, Romain, Maxime, André et Théotime. Le but de l’épreuve ? Reconstituer un puzzle de quatorze pièces, une chauve-souris tête en bas. La difficulté pour les cinq aventuriers résidait surtout dans le fait qu’ils n’avaient pas de modèle sur lequel se baser. Au coude à coude jusqu'à la fin, c’est le gérant de food-truck des Vosges qui a perdu. Éliminé sur le champ, le jeune homme a provoqué la tristesse de ses compagnons d'aventure, tous émus aux larmes en le voyant partir des Fidji pour de bon.

« Je te dédie cette chanson, Théotime »

Touché de voir son ami quitter précipitamment Koh-Lanta, Manu lui a dédié une chanson. « Ton départ m'a beaucoup marqué hier soir, j'aime bien m'exprimer à travers les notes, et je pense à une chanson que j'interprète à ma façon, Théotime c'est pour ça », déclare Manu les doigts sur son piano. La chanson sélectionnée n'est autre que Somewhere only we know de Keane. Même si la musique n'a pas de paroles, elle a eu le don d'émouvoir Théotime. Sur son compte Twitter, le jeune homme a répondu à ce cadeau que lui a fait son ami. « T'es un maître, encore beaucoup à apprendre de toi ^^ ! Bisous ». Et il n'est pas le seul à avoir été réceptif à la chanson. Caroline, l'aventurière originaire d'Aix-en-Provence a avoué avoir adoré la composition de Manu pour Théotime.

Revivez le départ émouvant de Théotime dans Koh-Lanta :