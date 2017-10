Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La recomposition des équipes a été l’occasion de mélanger jeunes et anciens dans Koh-Lanta : Fidji. Fini le choc des générations, place au mélange des générations ! Et à ce jeu-là, Marvyn et Manu se sont bien trouvés. Tous les deux passent du temps ensemble et l’ancien emmène le jeune pêcher avec lui.

"On va laisser ces petits poissons là où ils sont, c’est d’une beauté absolue", commente Manu en avisant des petits poissons d’un joli bleu nager sous ses yeux. L’entrepreneur belge s’émerveille de ce que la nature lui propose et à ses côtés Marvyn est enthousiaste. "J’ai tout à apprendre de Manu, dit-il. Dès que je peux découvrir de nouvelles choses, dès qu’on peut m’enseigner quelque chose, je suis ouvert à tout. C’est génial d’avoir une personne comme Manu."

Face au vent qui fait se fracasser les vagues sur les rochers, Manu passe en mode poète. "C’est tellement beau, regarde cette eau qui dégouline. Des chutes d’eau naturelles, à profusion." Avant de s’enflammer pour la propreté des lieux. "Pas la moindre pollution, pas le moindre plastique… C’est ça la liberté, le seul espace sauvage qui nous reste. Splendide."

"J’ai passé un très bon moment avec Manu, affirme Marvyn après cette séance les pieds dans l’eau. C’est un peu un philosophe pêcheur, il a toujours la bonne phrase quand il faut. Il s’exprime très bien et avec quelques mots il arrive à nous faire voyager, c’est génial."

Manu le philosophe est aussi le roi des expressions, la preuve en vidéo !