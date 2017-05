Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les signes de faiblesse s’accentuaient de jour en jour et un premier malaise au moment de l’épreuve de la dégustation avait déjà alerté les aventuriers sur l’état de Manuella. De retour sur le camp, et après avoir tout de même pu profiter du courrier envoyé par son compagnon et ses enfants, la mannequin a dû rendre les armes, à contrecœur. Allongée sur le sable, elle est très affaiblie au moment où l’équipe médicale, appelée par Marjorie, intervient. Le verdict tombe très rapidement : Manuella ne peut pas continuer l’aventure.

Immédiatement, l’aventurière craque et laisse couler ses larmes. Les autres tentent de la consoler comme ils peuvent. « C’est mieux pour toi, avance Clémentine. Tu te vois faire une épreuve ? Manu, tu as été extraordinaire. » « La tête, elle est là mais le corps n’avance plus », murmure Manuella. « Ne m’oubliez pas… » souffle-t-elle.

C’est une certitude, ses compagnons ne l’oublieront pas. Mannequin venue à Koh-Lanta pour prouver qu’elle pouvait être une vraie aventurière, Manuella aura plusieurs fois mené son équipe rouge à la victoire, comme lors de l’épreuve d’immunité du puzzle qu’elle avait grandement contribué à reconstituer ou à l'occasion de l'épreuve de confort où il fallait faire preuve d'une grande concentration pour empiler boules et briques les unes au-dessus des autres à l'aide d'une longue tige et les faire tenir en équilibre.