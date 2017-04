Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quand le sort s’acharne, il est parfois difficile de s’en dépêtrer. Avant Manuella, Yassin et Vincent ont par exemple eu la malchance de tirer trois fois la boule noire avant une épreuve. Pour le rugbyman, les trois boules noires ont même été tirées consécutivement ! Mais la maman mannequin n’est pas en reste niveau guigne et elle l’a encore prouvé avant la dernière épreuve de confort disputée en équipe.

Avec sept aventuriers rouges contre cinq bleus, les Bokor ont comme souvent depuis le début de l’aventure dû participer à un tirage au sort entre les quatre aventurières. Deux d’entre elles ne pouvaient pas participer à ce jeu de confort et encore une fois, Manuella a joué de malchance.

Pour la cinquième fois depuis le début de Koh-Lanta : Cambodge, l’aventurière a hérité d’une boule noire ! Un chiffre incroyable qui la place aux côtés de Cassandre, aventurière de Koh-Lanta : Thaïlande, qui avait tiré quatre boules noires avant les épreuves et une boule noire dans son duel face à Romain aux ambassadeurs.

Cinq boules noires, c’est donc un record égalé dans Koh-Lanta pour Manuella. Un record qui ne devrait pas être battu cette saison puisque l’aventure est désormais individuelle et qu’il n’est plus nécessaire de procéder à des tirages au sort.