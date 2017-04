Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Manuella et les ex-Rouges auraient-ils encore en travers de la gorge le fait que les ex-Bleus soient venus les narguer avec leur bateau quelques jours plus tôt pendant leur confort ? Quoi qu’il en soit, ils ne sont visiblement pas prêts à partager tout de suite le riz qu’il leur reste avec des aventuriers bleus qui ont fini le leur, malgré plusieurs conforts durant lesquels ils ont bien mangé… « Si on n’avait pas amené de riz, on n’aurait rien », assène Manuella.

La mannequin propose alors un deal étonnant à ses nouveaux compagnons d’aventure : « On a encore 100 coquillages de riz, ce qui correspond pour aujourd’hui et demain à 7 coquillages pour tout le monde. Sauf que... On est 11, vous avez eu un super confort hier et il y a trois jours. Donc on se posait la question : est-ce que vous acceptez aujourd’hui de vous passer de votre riz et demain on partage ? »

Une offre que les Bleus acceptent, pour certains contre leur gré... « Ils ont utilisé l'excuse qu'on a mangé la côte de bœuf, que l'on a gagné, il ne faut pas l'oublier, on a été la chercher, analyse Vincent. Ce n'est pas le meilleur accueil qui soit. » Pour Frédéric, ce deal permet de se faire une meilleure idée de Manuella. « On apprend à connaître les gens et là pour le coup, Manuella, je me dis, bon, à voir… Les gens se dévoilent. »