Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

"Ils sont dégueulasses." Voici les premiers mots de Marguerite lorsqu'elle apprend qu'elle a été désignée ambassadrice des Rouges par les Jaunes. La doyenne de l'aventure n'avait en effet aucune envie de se retrouver dans un rôle qu'elle n'affectionne absolument pas ! Et comme elle ne pensait pas être choisie pour cette mission, elle est littéralement sonnée lorsque Mélanie lui montre le papier sur lequel est écrit son nom.

"Je l'ai dur là ! commente-t-elle, abasourdie. Ils savent très bien que je déteste négocier en plus." Un peu plus tard, lorsqu'elle est amenée à commenter à froid cette nomination, elle n'en revient toujours pas. "J'ai reçu un gros coup de bambou sur la tête. C'est la tuile. Je ne m'y attendais absolument pas et je ne comprends pas du tout ce choix à vrai dire. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensent que je suis faible et qu'ils vont réussir à m'influencer parce qu'ils se fourvoient totalement !"

Amenée à prendre une décision importante en concertation avec Fabian, l'ambassadeur jaune, Marguerite est en tout cas prête à aller jusqu'au tirage au sort s'il le faut. "Mes convictions, c'est qu'en étant ambassadeur de mon équipe, je ne voterai pas contre l'un des miens. Je suis quelqu'un de parole et je ne vais pas changer d'avis." Déjà extrêmement déçue de ne pas être allée sur le Paradis perdu, cette nomination en tant qu'ambassadrice des Rouges est un nouveau coup dur pour Marguerite. Une situation qu'elle résume à la perfection, en quelques mots : "Je ne fais pas ce que j'aime et je fais ce que je n'aime pas !"