Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

S'il y a deux aventuriers extrêmement soulagés d'avoir remporté l'épreuve d'immunité et d'échapper au conseil, ce sont bien Tugdual et Marguerite. Le premier ex-Jaune, était sur la sellette du fait de l'alliance des anciens qui se sont promis avant la recomposition des équipes d'aller le plus loin possible ensemble. La seconde est justement une ex-Rouge au cœur des discussions parmi les anciens : certains ne la trouvent pas assez méritante ni impliquée dans la vie du groupe...

Alors forcément, quand ces deux-là s'en vont chercher du yams dans la jungle, la discussion tourne vite autour de ce sujet sensible et du soulagement né de la victoire à l'épreuve d'immunité. "Ca change tout cette victoire", souffle Marguerite. "Ca change tout parce que toi et moi on se sentait un peu en danger, renchérit Tugdual. Là, on espère une réunification imminente parce qu'une fois la réunification arrivée, tout change."

La doyenne des femmes revient pour sa part sur son expérience personnelle lors de l'épreuve d'immunité, extrêmement physique. "Je me disais, il ne faut pas que je fasse de conneries, sinon ils me dégagent !" Tugdual s'empresse alors de la rassurer sur sa performance et de la féliciter. "Je te le dis, lors du conseil où Marta a été éliminée j'avais dit que tu étais la moins forte de l'équipe, mais aujourd'hui tu as montré que ce n'était pas vrai du tout. Tu as tout déchiré et tu as mis la pâté à Caroline qui a vingt ans de moins que toi !" Marguerite est ravie. Et ne s'en cache pas : "Je montre qu'à 52 ans, on n'est pas complètement pourrie."





Découvrez en exclusivité les premières images du prochain épisode :