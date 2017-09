Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Théotime et André sont dépités. Ils viennent de perdre leur plus proche ami dans l'aventure. A leur grande surprise, alors que tout le monde s'était mis d'accord pour éliminer May, c'est Marvyn qui est contraint de quitter Koh-Lanta : Fidji. Alors quand le jeune commercial s'apprête à dire adieu à ses camarades, il tient quand même à avoir quelques explications concernant son élimination. C'est Mel, à l'origine de ce vote, qui prend la parole.

"Pour moi, c'est l'arroseur arrosé, explique-t-elle. Vous aviez créé un clan tous les trois avec André et Théotime. Il y avait toujours des petites messes basses... Je savais très bien qu'à un moment vous alliez nous éliminer, on entend les choses." "Vous avez trop parlé derrière notre dos", renchérit Tiffany. "Pour moi, Marvyn était vraiment un poison et il vous influençait", assène finalement Mel en s'adressant à André et Théotime.

De son côté, le jeune rugbyman ne décolère pas. "Que tu dises ça, c'est encore pire ! Parce que tous les trois on était vraiment trois potes..." "On ne manipulait personne !" se défend pour sa part Marvyn. Mais Mel n'en démord pas, elle parle même de moqueries. "Mais quelles moqueries ?", demandent en cœur André et Marvyn. Mel abat alors sa dernière carte en évoquant le fait que Marvyn voulait éliminer Thomas dès le premier jour parce qu'il le "saoûlait". Le champion de stand-up paddle abonde dans son sens : "J'avais un mur en face de moi, clairement, alors que je n'avais rien fait", dit-il en évoquant l'attitude de Marvyn à son égard.

Silencieux jusque là, Théotime prend enfin la parole. "Je suis quand même assez déçu sur ce coup, dit-il avec des trémolos dans la voix. C'était un bon ami... Ça ne fait rien, je continuerai l'aventure quand même." A l'issue de ce conseil, l'émotion est palpable et les aventuriers sont à fleur de peau. Reste à savoir comment l'équipe jaune va parvenir à surmonter cet épisode tendu, qui survient très tôt dans l'aventure.