Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta continue ce vendredi pour une émission 6 attendue, surtout après que les Jeunes de l’équipe Jaune, Marvyn et Tiffany en tête, ont fait un énorme pas en direction des Anciens.

Marvyn encense Maxime

Souvenez-vous : vendredi dernier lors de l’épisode 5 de Koh-Lanta, les Rouges remportaient l’épreuve d’immunité, une victoire synonyme de conseil pour leurs adversaires jaunes. Et si les aventuriers ont parfois cette mauvaise habitude de balancer leurs quatre vérités à leurs coéquipiers, ils peuvent aussi parfois avoir des mots doux les uns envers les autres. La preuve avec le jeune Marvyn, conquis par la hargne de son nouveau comparse Maxime (« Maxime, j’aime bien la hargne qu’il a dans le jeu. C’est une personne que j’ai envie de suivre. Quand un mec arrive et qu’il se démonte sur les épreuves, moi j’ai envie de me démonter pareil ! »), un Marvyn que l'on a découvert très émotif à l'heure de discuter avec sa maman...

Tiffany aussi est séduite

Il n’est pas le seul Jeune à se montrer à l’aise au sein de cette équipe Rouge réactualisée par la recomposition des équipes. Si Tiffany ne nomme personne en particulier, elle n’en reste pas moins ultra-dithyrambique avec ses nouveaux coéquipiers, ce qui fait faire à Fabian un rictus de surprise, mais surtout de plaisir : « C’est une richesse de mélanger les générations, j’en apprends tous les jours ! Ils ont ce savoir, cette expérience, qui fait que c’est un plus dans cette aventure : j’adore cette équipe, on va aller loin ! »

Cette cohésion semble la bienvenue alors que de nouvelles grandes difficultés attendent nos aventuriers ce vendredi 6 octobre 2017, à 21h sur TF1, lors de l’épisode 6 durant lequel Denis Brogniart leur réserve une surprise...