Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure Koh-Lanta : Fidji, et surtout depuis la recomposition des équipes, les anciens font la loi sur les campements respectifs. En supériorité numérique, ce sont eux qui décident qui va se rendre sur le Paradis perdu afin d'y envoyer à chaque fois au moins un ancien pour trouver des avantages pour la suite de l'aventure et élaborer les prochaines stratégies entre ex-Rouges. Surtout, quand vient le temps du conseil, ce sont là encore souvent les anciens qui font la pluie et le beau temps, profitant de leur supériorité numérique pour éliminer un à un les jeunes.

Mais cette fois, Marvyn est bien décidé à ne pas se laisser faire. Le jeune homme sait que sa place dans l'aventure est en jeu avec un nouveau conseil qui approche pour les Jaunes. Il décide donc de prendre les choses en main et de mener la rébellion des jeunes contre les anciens. Le constat est clair pour Marvyn : si les trois jeunes ne votent pas ensemble, l'un d'eux sera forcément éliminé. Alors que s'ils unissent leurs forces, ils ont une chance de s'en sortir de de faire en sorte qu'un ancien soit éliminé.

L'effet de surprise serait total pour Manu, Maxime et Fabian qui ne s'attendent pas du tout à ce scénario. Pour eux, Tiffany votera contre Marvyn pour sauver sa tête et inversement. De fait, s'ils votent tous les trois contre Marvyn, celui-ci sera forcément éliminé. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait ainsi. Persuasif, Marvyn ouvre les yeux à ses deux camarades depuis le début de l'aventure : quoi qu'il arrive, les anciens veulent éliminer un jeune. Tout changera si Magalie, Tiffany et lui font bloc contre ce scénario écrit d'avance. Marvyn a en tout cas été inspiré : en forçant son destin, il a su renverser une situation mal embarquée et sauver sa place dans l'aventure !





