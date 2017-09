Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Bonheur pour les uns, malheur pour les autres, le retour de Marvyn ne laisse personne indifférent sur le campement jaune. Eliminé lors du dernier conseil à la suite d’une stratégie mise sur pied par Mel avec l’aide de Tiffany, Tugdual, May, Thomas et Marta, le commercial d’Ille-et-Vilaine revient plus revanchard que jamais et bien évidemment sur ses gardes.

"Je ne savais plus où me mettre", reconnaît Tiffany, gênée à l’idée de devoir regarder dans les yeux la personne qu’elle a contribué à éliminer. Quant à Mel, elle n’est pas non plus ravie de ce retour. "Ça peut tout chambouler, j’avais pensé à tous les scénarios sauf à ça !"

Quand l’équipe jaune se rassemble pour un débrief indispensable, ça tourne donc vite au vinaigre, d’autant plus que May est rapidement prise au milieu de tout ça. Mel ne tient en effet pas à endosser seule la responsabilité du vote contre Marvyn et place May dans une position délicate en la désignant également comme responsable de cette élimination surprise. Alors que c’est bien Mel qui, dans un premier temps, avant le conseil, était venue trouver May avec Tiffany pour la convaincre de voter contre Marvyn au conseil…

"Tu m’as retourné le cerveau", concède May face à Mel lors d’une explication où le ton monte vite entre les deux jeunes femmes. Résultat ? Personne ne sait plus qui croire… Une seule certitude : Marvyn tient à se venger et Théotime, André, May et lui voteront à coup sûr contre Mel en cas de conseil.