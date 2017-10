Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le dernier conseil a été dur à vivre pour Marvyn. L’ex-Jaune a été éliminé alors qu’il était en ballotage avec Romain. La voix qui a fait pencher la balance en sa défaveur est celle de Maxime. Le restaurateur lyonnais a expliqué ne plus vouloir faire de stratégie et avancer dans le jeu en son âme et conscience. Alors qu’il avait promis à Marvyn de ne pas voter contre lui, il a donc fait le contraire, condamnant le jeune homme.

"J’avais encore tout à prouver, explique Marvyn lorsqu’il arrive à la résidence du jury final dont il est désormais le premier membre. Je me sens forcément un peu trahi par Maxime. C’est la chose la plus dure." Marvyn va même plus loin. Pour lui, Maxime était "un grand frère". "Je le voyais comme la personne référente dans Koh-Lanta. Savoir qu’on est trahi par ce genre de personne, c’est blessant."

Marvyn en est à présent persuadé, l’avenir de Maxime s’est sérieusement obscurci à l’issue de ce fameux conseil. "Je pense que toutes les personnes qui faisaient confiance à Maxime vont se poser des questions ou doivent se poser des questions, c’est clair." Au final, Marvyn aura été trahi deux fois par Maxime : une première fois lors du conseil où Manu est éliminé au tirage au sort durant lequel les anciens avaient voté contre un jeune et inversement, et une seconde fois lors de ce conseil qui lui aura été fatal.