Par Léa Ouzan

Nouvelle séparation dans l’univers de la téléréalité. Mathilde et Bastien ne sont plus ensemble. Les ex-aventuriers s’étaient rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta. Depuis, ils ne s’étaient plus quittés et s’étaient même installés ensemble à Marseille, le lieu de résidence de Bastien. Si Mathilde et Bastien fourmillaient de projets, ils conjuguent désormais leur histoire au passé…

Sur leur story Instagram respective, Mathilde et Bastien ont expliqué les raisons qui les ont poussés à rompre : "Après huit mois de relation passionnelle et intense, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Sans trop entrer dans les détails, je dirai simplement que nous nous dirigeons désormais vers des vies bien différentes : l’une sous le feu des caméras et l’autre bien loin de tout ça. Notre couple n’a tout simplement pas résisté à la tentation de la télé-réalité. Un dilemme s’est posé et un choix a été fait. Et l’amour n’a pas triomphé", a-t-elle déclaré. Même son de cloche du côté du Marseillais : "Nous n’avons pas la même vision de l’avenir […] Je vous demande à TOUS de respecter cette décision et surtout ne ramenez pas TOUT à la télé-réalité." Voilà qui est dit !

