Vendredi dernier, Claire a quitté Koh-Lanta. Un coup manqué pour l'aventurière, persuadée de voir Mathilde abandonner ses camarades. Pourtant, l'étudiante en langues a été beaucoup plus perspicace. En sortant un collier d'immunité, elle a bluffé l'ensemble des Robinsons, qui ne l'ont pas vu venir. Toujours dans la course, l'aventurière est désormais prête à tout pour accéder à la tant redoutée épreuve de l'orientation. Et pourquoi pas les poteaux ? "L'aventure est loin d'être terminée", a-t-elle glissé tout sourire à la caméra, en défaisant son sac. Grâce à sa magique trouvaille de la veille, elle est encore dans l'aventure, en course pour la grande finale.

"Ce n'était pas ce qui était prévu"

Lucide, Mathilde sait que l'élimination de Claire n'était pas préméditée. En effet, la jeune femme a trouvé un collier d'immunité quelques heures seulement avant de se rendre au conseil d'immunité. Mais, grâce à une chance inouïe, elle a réussi son coup de poker, et aujourd'hui elle est encore dans la course. "Si je pouvais encore râper des cocos jusqu'à la fin, je ne me plaindrais absolument pas. Je peux vous dire que je suis très contente d'être ici a râper ma petite coco matinale", avoue-t-elle, fière d'être "dans les cinq derniers". Même si elle n'a pas encore disputé la dernière épreuve de confort et d'immunité, la nageuse professionnelle y croit dur comme fer. "Le carré final n'est pas loin, donc j'y crois et tout va bien dans le meilleur des mondes".

Sébastien est d'ailleurs très content de voir sa coéquipière encore dans la course. "Elle le mérite, elle l'a beaucoup cherché, elle a passé beaucoup de temps dans la forêt, elle s'est beaucoup fait piquer, donc c'est mérité, c'est le jeu, c'est bien pour elle", a-t-il confié à la caméra. Vendredi soir, les cinq aventuriers encore dans la course vont affronter leur dernière épreuve de confort et d'immunité. A la clé : des places pour l'orientation ! Qui s'y rendra ? Qui flanchera au dernier moment ?

